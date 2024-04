Blijf uit de buurt van een zeehond die verstrikt is in een visnet

Veel wandelaars hebben de neiging een zeehond in nood direct te hulp te schieten en het te bevrijden van zijn ketens. Maar hoe begrijpelijk deze reactie ook, verstandig is het allerminst.

Het belangrijkste is dat alles en iedereen uit de buurt blijft. In een straal van zo'n 30 meter rondom de zeehond mag niemand komen. Dus ook niet om te helpen, want zeehonden zijn wilde dieren en kunnen flink bijten.

Ook moeten baasjes zorgen dat honden zijn aangelijnd en ook moeten kinderen uit de buurt van het dier blijven. Daarna moeten mensen bellen met Ecomare als ze de zeehond vinden op Texel en anders met Pieterburen of het team van A Seal. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar en komen in actie op het moment dat er een zeehond wordt gevonden.