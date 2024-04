Steeds meer zeehonden verstrikt in visnetten, speciaal team moet ze gaan redden

Als een verstrikte zeehond op het strand wordt gevonden, kunnen de medewerkers van de zeehondencentra het dier vaak wel helpen. Maar ligt een zeehond op het wad of zwemt die in zee, dan is dat een stuk lastiger. De mensen moeten rekening houden met mogelijke verstoringen, vluchtpogingen van het dier en ook het werken vanaf een boot is anders.

De drie Nederlandse zeehondencentra in Nederland, waaronder Ecomare op Texel, zijn de afgelopen twee jaar bezig geweest met het opstellen van een plan van aanpak om verstrikte dieren op het wad of in zee te helpen. Resultaat is het Seal Response Team.

Dit team streeft ernaar om een aantal keren per jaar met een speciaal opgeleid team per boot naar verstrikte zeehonden toe te gaan en ter plaatse hulp te bieden. Aan boord is minimaal één dierenarts, voor het geval een zeehond moet worden verdoofd. Binnenkort moet er een pilot met het team starten op de Waddenzee.

Steeds vaker

In de eerste twee maanden van 2024 zijn al meer verstrikte zeehonden in de Wadden- en Noordzee gezien dat vorig jaar het geval was tussen januari en mei. In het buitenland bestaan reddingsteams voor verstrikte zeehonden overigens al langer. Ervaren dierenhulpverleners hebben de Nederlandse centra ondersteund bij het opzetten van het Seal Response Team.

Zeehonden raken bijvoorbeeld verstrikt in visnetten, aardappelzakken of bouwplastic dat in het water terecht is gekomen. Hierdoor kan het dier niet meer jagen en uiteindelijk leidt dit ertoe dat het dier sterft door uithongering, verstikking of uitputting.