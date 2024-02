Zeehond Nouk bevrijd van verstikkend net: "Wat moet hij een pijn hebben gehad"

Een zeehond die verstrikt in een net op het strand bij Paal 28 in De Cocksdorp lag, is vrijdag door een dierverzorger van Ecomare en een dierenarts uit zijn benarde positie bevrijd. Het net zat zo strak om het zijn nek dat het volgens Ecomare heel veel pijn moet hebben gedaan. "Hij kon zich niet bewegen, want anders trok het nylon nog extra de wond in."