Zeehondenwachter Bart redt gewonde zeehond op strand Zandvoort

Zeehondenwachter Bart van der Boom heeft gisteravond op het strand van Zandvoort-Zuid een zeehond uit een benarde situatie gered. Het dier was verstrikt geraakt in een meterslang net en had een flinke wond.

De zeehond verstrikt in het net. - Foto: Reddingsbrigade Bloemendaal

Na een melding van een wandelaar, trof Bart van A-sail, de zeehondenwachtersopvang, het dier kruipend op het strand aan tussen Zandvoort en Bloemendaal. De jonge grijze zeehond was verwikkeld in een meterslang net, dat het achter zich aan trok. Tekst gaat door na foto.

De zeehond sleepte het net achter zich aan. - Foto: Reddingsbrigade Bloemendaal

Normaal gaan zeehondenredders in het donker niet meer op een melding af, omdat zeehonden te boek staan als agressieve roofdieren die zich niet makkelijk laten vangen. "En dan gaat veiligheid boven alles." Bart riep toch de hulp in van twee medewerkers van EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) uit Noordwijk, omdat het dier al gebeten zou zijn door een hond. "En dan wil je toch hulp bieden." Met drie man wisten ze in het donker de jonge zeehond toch in een mand te krijgen. Op de post van de Reddingsbrigade Bloemendaal is het net rond de nek van het dier losgeknipt. "Dat ging nog niet gemakkelijk", vertelt Bart. "Het vocht en beet om zich heen. In nood zijn het geen lieve dieren. Ze weten niet dat ze door ons worden geholpen." Genezend zeewater Na het verwijderen van het net, bleek de zeehond een fikse wond te hebben. "Maar ze hebben een dikke vetlaag. In het zeewater geneest dat het snelst." Dus is de zeehond naar het rustige strand van het natuurgebied Noordvoort tussen Zandvoort en Noordwijk gebracht en daar vrijgelaten. "We laten het liefst zoveel mogelijk de natuur zijn genezende werking doen." Tekst gaat door na foto.

De wond geneest het snelst in zeewater. - Foto: Reddingsbrigade Bloemendaal