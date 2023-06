Zeehond Netty ternauwernood gered, maar aantal verstrikte zeehonden verviervoudigd

Het aantal meldingen van verstrikte zeehonden stijgt. Volgens zeehondencentrum Pieterburen lag het aantal meldingen in 2010 nog op 8, in 2020 waren dit er al 35. Deze week werden er in één week tijd twee dieren in nood van de Noord-Hollandse kust gehaald.

Afgelopen maandag werd op de Razende Bol bij Texel ternauwernood zeehond Netty van een vissersnet om haar nek verlost. Ze hoefde niet mee naar de opvang, maar het is nog maar de vraag of de enorme wond in haar nek goed zal helen.

Een paar dagen daarvoor, op zaterdag, werd Netty van de kust van Den Helder gehaald. Ook zij zat verstrikt in netten, touw en visdraad. Het was nog een hele klus om haar te vangen, laat Floor Bierma van Pieterburen weten. Het kostte vier dagen om het dier te vangen.

De klus begon op het strand van Wijk aan Zee. Omdat ze niet ziek of zwak was, wist ze snel terug het water in te glippen. Er werden nog andere pogingen gedaan bij Egmond aan Zee, Huisduinen en Texel, maar ook daar ging ze snel het water weer in. Uiteindelijk is ze op het strand van Den Helder gevangen.

Mee naar de opvang

"Normaal redden we verstrikte dieren op het strand, en laten we ze gelijk weer vrij. Bij Netty kon dat niet. De wonden waren zo diep, dat ze mee moest", laat Bierma weten. In het zeehondencentrum zijn er röntgenfoto's gemaakt van haar vin. De wonden zijn volgens Pieterburen erg groot.

"We zien dat het beter met haar gaat. Langzaamaan krijgt ze wat meer eetlust, en de pijnstilling helpt ook. Toch is het nog moeilijk te zeggen of haar vin zal herstellen. Als dat niet het geval zal zijn, dan zullen we haar moeten laten inslapen. We vinden het leven van een zeehond die niet kan zwemmen, niet zeehondwaardig", aldus Bierma.