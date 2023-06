Redders van zeehonden klaar voor drukste tijd van het jaar

Dave de Koning van het reddingsteam is blij dat de borden er staan. Vorig seizoen spoelden er tussen de veertig en vijftig zeehonden aan op het strand bij IJmuiden. "Mensen weten niet wat ze moeten doen en zeker als ze een hond bij zich hebben kan het naar worden", zegt De Koning.

Hij vertelt dat een volwassen zeehond een gebit heeft dat vergelijkbaar is met dat van een herdershond en dat de dieren heel sterk zijn. Een confrontatie met een zeehond, een wild dier, is dan ook zeker niet zonder gevaar voor een hond of een mens, aldus De Koning.

Selfie

Het belangrijkste advies als je een zeehond op het strand tegen het lijf loopt is dan ook: laat hem met rust en houd afstand. Mocht je een hond bij je hebben, overigens op de meeste plekken overdag verboden in de zomer, houd die dan weg bij de zeehond.

"Veel mensen gaan direct een selfie maken als ze een zeehond treffen", zegt De Koning. "Dat is prima maar wel op een meter of dertig afstand". Verder is het advies om direct contact op te nemen met de zeehondenwacht. De dienst is 24/7 bereikbaar. Contactgegevens zijn te vinden op de website van het landelijk Reddingsteam Zeedieren.