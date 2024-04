Dode bruinvis en zeehond op het strand van Texel, beide verstrikt in visnet

Het zijn trieste foto's: een zeehond met een groen visnet strak om zijn nek en een bruinvis met een stuk visnet om zijn staart, die daardoor flinke sneeën heeft.

Dat de zeehond is overleden door de verstrikking rond zijn hals, durft Ecomare wel met zekerheid te zeggen. "De zeehond is vermoedelijk onder water in het net gezwommen, waarna hij zich niet meer kon bevrijden. De nek van het dier was rondom ernstig beschadigd, vermoedelijk door de doodsstrijd die de zeehond heeft geleverd. Zeehonden zijn zoogdieren en moeten boven water ademhalen. Het dier zal door verdrinking om het leven zijn gekomen."

"De bruinvis moet lange tijd met het stuk net om zijn staart hebben rondgezwommen. De scherpe lijnen van het net hadden diepe inkepingen gemaakt in een van de staartbladen", laat Ecomare weten. Ecomare kan niet met honderd procent zekerheid zeggen dat de bruinvis ook door de verstrikking is overleden.

Toename

Volgens Ecomare is er de laatste jaren een flinke toename op verstrikkingen. Uit onderzoek van Zeehondencentrum Pieterburen is zelfs gebleken dat 88 procent van de verstrikkingen bij zeehonden wordt veroorzaakt door materiaal dat afkomstig is uit de visserij.

Ecomare benadrukt dan ook: spooknetten, losgetrokken stukken visnet, zijn levensgevaarlijk voor zowel zeezoogdieren en zeevogels als vissen. Ook losse vislijnen met haken eraan maken veel slachtoffers.

Vanzelfsprekend kiezen vissers er ook niet voor om hun net kapot te trekken aan een object onder water, maar feit is wel dat de stukken net een probleem vormen.