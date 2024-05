Niet alleen zeehonden raken verstrikt, ook deze dieren in zee hebben last van touw en plastic

Toch doet de visserij zelf ook genoeg om vervuiling te voorkomen en op te ruimen, stelt Durk van Tuinen van de De Nederlandse Vissersbond. "De cijfers van de verstrikte dieren verbaast me wel: de visserijvloot is flink uitgedund. Maar een vissersnet kan vastraken. Dit willen we niet, het kost geld en is slecht voor het milieu."

Volgens hem is er veel afval uit zee gehaald door het project Fishing for Litter. Hierdoor verzamelen vissers zwerfafval dat in hun netten belandt. Het afval wordt dan meegenomen naar land, waar het wordt afgevoerd en verwerkt.

Onze Noordzee

De aankomende periode gaan de duikers weer meermaals op expeditie. Maar volgens de duiker kan de strandwandelaar ook een steentje bijdragen door aangespoeld net weg te gooien. "Maar ook door zelf geen puinhoop achter te laten op het strand, waaronder ook je sigarettenpeuken. Neem het mee. Óók als het van iemand anders is. De Noordzee is je achtertuin, dus zorg er goed voor."