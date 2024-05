Zo wil nieuw team verstrikte zeehonden redden: "We hebben de plicht om iets te doen"

De zoveelste jonge grijze zeehond is afgelopen week van verstikking gered in Camperduin. Een oplettende voorbijganger schakelde de lokale Zeehondenwachter in toen hij het dier zag liggen. Daarmee komt het aantal gesignaleerde verstrikkingen gelijk met het totale aantal van vorig jaar. "Een schrikbarende toename."

Om de vele verstrikkingen van zeehonden tegen te gaan is het Seal Response Team onlangs opgericht. Het zeehondencentrum Pieterburen werkt hiervoor samen met Zeehondencentrum Stellendam en Ecomare Texel om de zeehonden meteen te helpen. En die hulp is hard nodig. "Ik vrees voor wat er nog komen gaat", zegt Emmy Venema, strandingscoördinator bij Zeehondencentrum Pieterburen.

Seal Response Team

Het Seal Response Team bestaat uit een groep speciaal opgeleide en getrainde dierverzorgers en dierenartsen. Het doel van het opzetten van deze groep is dat er een paar keer per jaar wordt uitgevaren naar plekken waar eerder al eens dieren verstrikt raken.

"Met het Seal Response gaan we niet vanuit een melding op zoek naar gewonde zeehonden, maar houden we als het ware een oogje in het zeil", vertelt Yerko Hankmann van Ecomare Texel. "We komen dan op plekken waar het publiek niet komt en er dus geen melding gedaan kan worden."

"Dat moet goed gepland zijn", legt Emmy uit. "Je kan niet zomaar een strandbank opgaan, want dan zorg je voor alleen maar meer problemen, waaronder stress."