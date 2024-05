Laatste werkzaamheden A.C. de Graafweg: komende dagen afsluitingen bij Wognum

Het verkeer wordt de komende dagen nog omgeleid via de Nieuweweg. Maandag wordt dan een tijdelijke rijbaan geopend voor verkeer niet breder dan 2.55 meter. Dat betekent dat onder meer auto's en bestelbussen met maximaal 50 kilometer per uur over de weg kunnen rijden. Voor vrachtverkeer geldt de een omleidingsroute over de A7, N242 en N239.