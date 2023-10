Extra maatregelen om verkeersoverlast rondom A.C. de Graafweg terug te dringen

Gemeente Opmeer en provincie Noord-Holland komen met aanvullende maatregelen om de verkeersoverlast in Hoogwoud en Opmeer te beperken, die is ontstaan door de afsluiting van de A.C de Graafweg (N241). Zo wordt het stoplicht op de kruising Breestraat/Middelweg aangepast en komt er een parkeerverbod.

De Dorpsraden van Hoogwoud en Spanbroek/Opmeer luidden eerder de noodklok over de verkeerssituatie. Momenteel wordt gewerkt aan de derde fase van de herinrichting van de provinciale weg. Vooral op de Middelweg en Herenweg is het sinds de afsluiting druk. Zeker in de ochtend - als bewoners naar het werk en school gaan - staat er op de Middelweg een file en is er amper ruimte voor fietsers. "Het is wachten op ongelukken", waarschuwde Adrie Vlaar voor Dorpsraad Hoogwoud al.

Wat ook niet meehelpt, is dat er even verderop tegelijkertijd wordt gewerkt aan een kruising tussen Sijbekarspel en Opmeer, waardoor het vrachtverkeer ook door de dorpskern moet en er nóg een toegangsweg is afgesloten. "Het is net of ik aan een snelweg woon", zei bewoonster Yvonne eerder. De spiegel van de auto van haar dochter werd er vorige week afgereden, door een vrachtwagen. "Door de drukte. En dat is hier nu zeven dagen per week. Het is echt bizar."