Asfalteren valt in het water: kruising A.C. de Graafweg blijft voorlopig nog dicht

Door het slechte weer duurt het mogelijk nog weken langer voordat de kruising Pade met de A.C. de Graafweg open kan. "We doen ons best om de kruising tot de ovonde (een ovale rotonde, red.) vóór de kerstdagen te openen", zegt de provincie Noord-Holland.

Het streven was dat de kruising vandaag open zou gaan. Door de vele regenval en de kou kunnen niet alle lagen asfalt worden aangebracht. Normaal gesproken wordt het afgeraden om in winterse temperaturen te asfalteren, maar daar zijn enkele slimme oplossingen voor bedacht. "Zo doen we aanpassingen aan het asfaltmengsel van de deklaag en hopen we eind deze week verder te kunnen", aldus een woordvoerder van de provincie.

Als het toch niet lukt om het nieuwe stuk weg open te stellen voor de kerst, zorgt de provincie er voor dat de kruising Pade en Koningspade tussen Opmeer en Hoogwoud aangepast open is tijdens de feestdagen. Komende dinsdag wordt er meer duidelijk of dat gaat lukken.