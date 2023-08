Veiliger maken 'dodenweg' A.C. de Graafweg gaat nieuwe fase in

De herinrichting van de A.C. de Graafweg gaat morgen een nieuwe fase in. Een ander deel van de provinciale weg N241 tussen het Verlaat en de A7 wordt afgesloten en veiliger gemaakt.

Het gaat om het stuk tussen de ovonde bij de Langereis tot aan het kruispunt bij de Spade. Na het muziekfestival Zomerpop gaat ook het kruispunt bij de Spade dicht. De weg is dan tot eind december afgesloten.

Om de weg veiliger te maken voor het verkeer wordt het stuk asfalt met anderhalve meter verbreed. Het fietspad en de sloot zijn al verplaatst voor de wegverbreding.

Omleiding voor het verkeer

Het verkeer wordt omgeleid via de Langereis, de Mienakker en dan door Hoogwoud. De eerste week gaat dit nog over de Koningspade en daarna via de Herenweg.

Om het doorgaande verkeer en vrachtwagens zoveel mogelijk uit de dorpen te weren, wordt hen nog altijd nadrukkelijk verzocht om om te rijden via de A7, N242 en N239.

Drukte in de dorpen

Door de werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg en afsluitingen wordt het geduld van de bewoners van Spanbroek en Opmeer door toegenomen verkeersdrukte flink op de proef gesteld.

De provincie geeft aan de drukte op de omliggende wegen te monitoren en waar nodig extra maatregelen te treffen. Ook geeft ze aan regelmatig prikacties en controles uit te voeren.