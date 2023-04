Eerste gedeelte van vernieuwde A.C. de Graafweg feestelijk geopend

Op de A.C. de Graafweg zijn al enkele maanden werkzaamheden bezig, om de leidingen onder de weg en het asfalt te vernieuwen. Eind januari werd het eerste gedeelte afgesloten, en nu werd het met een feestelijk moment heropend. Dit gebeurde bij een nieuwe rotonde, tussen Wognum en de Floris van Noordwijklaan in Spanbroek.

Gedeputeerde Jeroen Olthof mocht het spits afbijten en knipte een lint door, waarna de eerste bezoekers met een echte paardentram over het vernieuwde gedeelte konden rijden. Directeur Patrick Franken van PWN opende even daarvoor symbolisch de kraan van de vernieuwde drinkwatertransportleiding.

Bredere weg

Het duurt nog even voordat ook de andere gedeeltes van de A.C. de Graafweg vernieuwd zijn. Over anderhalf jaar wordt verwacht dat de werkzaamheden zijn afgerond. De heropening van het eerste gedeelte vond de provincie Noord-Holland een dusdanig groot moment dat zij dit willen vieren.

Door de vernieuwingen is de gevaarlijke S-bocht uit de weg gehaald. Dit maakt de A.C. de Graafweg samen met de verbreding een stuk veiliger. Daarnaast wilde de provincie ook stilstaan bij de samenwerking die nodig is om zo’n grote wegaanpak mogelijk te maken. Maar ook met bewoners uit West-Friesland en agrariërs die grond hebben afgedragen voor dit deel van de weg. "Samenwerking is nooit vanzelfsprekend, je moet er in blijven investeren, en dat is wat hier gebeurt", aldus Olthof.

Vrachtwagenverbod

De twee maanden durende afsluiting zorgde voor veel overlast op de omleidingswegen. Met name de vrachtwagens zorgden voor trilleningen bij de omliggende huizen van deze straten. Door de heropening is het voor vrachtverkeer weer mogelijk om vanaf het industrieterrein De Veken over de N241 te rijden richting snelweg A7, en andersom. Verwacht wordt dat er geen of minder overlast komt op de lokale omleidingsroutes.

Deze omleidingen zijn de komende maanden echter nog wel nodig. Vanaf maandag wordt het tweede gedeelte van de A.C. de Graafweg namelijk afgesloten. Deze duurt tot en met vrijdag 4 augustus. Tijdens deze afsluiting wordt de weg tussen kruispunt de Lindengracht en de Pade onder handen genomen. De kruispunten blijven grotendeels open. Alles het kruispunt op de Breestraat en Middelweg wordt gesloten. Ook voor deze afsluiting geldt dan een verbod voor vrachtwagens.