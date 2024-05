Twintigers die conducteur mishandelden, krijgen taakstraf en voorwaardelijke celstraf

Als de conducteur die dag in september de kaartjes controleert van de reizigers, valt het hem op dat de twee mannen van 21 en 23 jaar opstaan en weglopen. Hij volgt ze, en wordt daarbij geholpen door een aantal studenten. Zij zijn eerder bij het tweetal dan de conducteur en houden ze in bedwang tot hij er ook is.

Wanneer de conducteur de 21-jarige man vastpakt, bijt hij hem in zijn hand. De conducteur laat even los, wil de man weer vastpakken en wordt vervolgens door de andere man (23) in zijn hand gestoken met een schroevendraaier. Op station Schagen worden de twee aangehouden.

Wodka

Tegenover de rechter geven de mannen toe dat een van hen geen treinkaartje bij zich had. Ook was het niet toevallig dat in de trein een bijna lege fles wodka bij ze stond, zoals de conducteur had gezien: ze waren 'behoorlijk dronken', zeggen ze. Maar ze beweren dat ze de conducteur niet hebben mishandeld. Alleen de 23-jarige man geeft toe te hebben gevochten, de ander beweert onschuldig te zijn en helemaal niet betrokken te zijn bij de vechtpartij.