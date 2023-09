Jongeren springen gestoken conducteur te hulp: "Met twintig man erachteraan gegaan"

Meerdere treinreizigers zijn de gestoken conducteur in een trein bij station Schagen vanmiddag te hulp gesprongen. Twee jongens vertellen aan NH wat er zich voorafgaand aan de steekpartij in de trein heeft afgespeeld en hoe ze de politie hielpen bij de aanhouding van de twee verdachten.

Bij een steekincident op het station van Schagen raakte vanmiddag rond 16.00 uur een conducteur gewond nadat hij in zijn hand was gestoken. Een woordvoerder van de NS liet eerder al aan NH weten: "Helaas zien we het vaak, geweldsdelicten, aanvallen in en rond de trein, dat is vreselijk."

'In z'n gezicht geroggeld'

Twee jonge mannen vertellen na afloop van de steekpartij wat er zich in de trein afspeelde. Volgens hen werd een willekeurige jongen door één van de verdachten 'geroggeld' (bespuugd - red.), waarop hij zei: 'Haal het eraf'. De dienstdoende conducteur kreeg lucht van de woordenwisseling en vroeg de twee verdachten om hun vervoersbewijzen.

Wat volgde was 'duw en trekwerk' tussen de conducteur en de verdachten. Niet veel later werd de conducteur door een van hen in zijn hand gestoken.

Aangekomen op station Schagen gaat een groep van twintig omstanders vervolgens eigenhandig achter de twee verdachten aan. "We hebben de politie gebeld en overzicht gehouden." Zo kon de politie één van de verdachten op het station zelf aanhouden, de tweede verdachte niet veel later een paar straten verderop.