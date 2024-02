Hoe een vraag over een treinkaartje eindigde in een mishandeling met schroevendraaier

Een simpele vraag over een treinkaartje liep vorig jaar compleet uit de hand: de conducteur in kwestie werd in zijn hand gebeten en met een schroevendraaier gestoken. Op station Schagen werden, met hulp van een aantal studenten, twee mannen van 21 en 23 jaar uit Heiloo en Anna Paulowna aangehouden. De mannen moesten zich vanochtend verantwoorden tegenover de rechter.

In Anna Paulowna stapt het tweetal die bewuste dag, 13 september 2023, de trein in. De een met treinkaartje, zegt hij, de ander zonder. Ook hebben de van oorsprong Eritrese mannen een fles wodka bij zich die, als de conducteur langsloopt, bijna leeg blijkt te zijn. Ze geven toe destijds 'behoorlijk dronken' te zijn geweest. Als de conducteur de kaartjes van de passagiers controleert, staan ze op en lopen ze weg.

Wat er dan gebeurt, daar verschillen de verklaringen over. De conducteur (56) is de mannen gevolgd, verklaart hij, en wordt daarbij geholpen door een aantal studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. Zij zijn eerder bij de twee dan de conducteur en houden ze in bedwang tot hij er ook is.

Wanneer de conducteur de 21-jarige man vastpakt, bijt hij hem in zijn hand. De conducteur laat even los, wil de man weer vastpakken en wordt vervolgens door de 23-jarige man in zijn hand gestoken met een schroevendraaier.

Waarschuwen

Ondertussen waarschuwt de conducteur de andere passagiers: hij spreidt zijn armen, houdt de mensen op afstand en roept daarbij: "Kijk uit, hij steekt, hij steekt." Op station Schagen houdt de politie de twee verdachten aan.

De verdachten verklaren iets heel anders. De 23-jarige man bevestigt te hebben gevochten en die dag een schroevendraaier bij zich had, maar hij verklaart niet meer te weten wat hij daarmee heeft gedaan. "Het enige dat ik me kan herinneren is dat er een ruzie was. En dat later de politie kwam en me heeft meegenomen naar het politiebureau."