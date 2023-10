Burgemeester Schagen bedankt studenten na dapper ingrijpen steekpartij conducteur

Studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap in Den Helder hebben een bedankje van burgemeester Marjan Schouten-Nouwen gekregen, na hun dappere optreden tijdens de steekpartij op station Schagen twee weken terug. Hierbij raakte een conducteur lichtgewond.

Afgelopen 13 september werd op station Schagen een conducteur gestoken. Die raakte daarbij lichtgewond, en maakt het inmiddels goed. Meerdere treinreizigers schoten de conducteur te hulp. Ook ging een groep studenten eigenhandig achter de twee verdachten aan. "We hebben de politie gebeld en overzicht gehouden." Zo kon de politie één van de verdachten op het station zelf aanhouden, de tweede verdachte niet veel later een paar straten verderop.

Heldhaftigheid

Vandaag zijn deze studenten in de raadszaal van het gemeentehuis in Schagen door onder meer de burgemeester bedankt. Allemaal gekleed in uniform, luisteren een twintigtal studenten aandachtig naar de woorden van dank en waardering. Kampen-Nouwen bedankt de studenten van de opleiding VeVa (Veiligheid en Vakmanschap) bij Vonk voor hun heldhaftigheid. De opleiding dient als een vooropleiding voor een loopbaan bij defensie. Naast de politie, waren er ook docenten en een conducteur aanwezig.