Conducteur gestoken bij station Schagen, twee verdachten opgepakt

Op het station van Schagen is vanmiddag een conducteur van NS gestoken. Die raakte lichtgewond. Er zijn twee jongemannen aangehouden.

Foto: Steekpartij station Schagen - Inter Visual Studio

Het gebeurde rond 16.00 uur. De politie meldt aan NH dat zij na een melding de gewonde vonden op het station. Er is daarna vrij snel één persoon opgepakt, aldus een woordvoerder. Een tweede jongeman is na een zoektocht, waarbij ook honden zijn ingezet, aangehouden aan de Nieuwe Laagzijde - een paar honderd meter van het station. Schagenaars werden via een burgernetmelding ook gevraagd om naar een jongeman uit te kijken. Er stond een dringende waarschuwing bij diegene niet zelf te benaderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekend gemaakt. 'Aangevallen rond de trein' De persoon die gewond is geraakt is een conducteur van de NS, bevestigt een woordvoerder van de vervoersdienst. "Dit is afschuwelijk. Helaas zien we het vaak, geweldsdelicten, aanvallen in en rond de trein, dat is vreselijk."

De medewerker hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kan nog niets kwijt over de reden van de steekpartij of welk wapen er is gebruikt. Op het moment van het incident zouden er in ieder geval scholieren aanwezig zijn geweest op het station, meldt een nieuwsfotograaf die daar in de buurt is. Op foto's is te zien hoe de politie met ze staat te praten en op hun telefoon kijkt.

Foto: Steekpartij Schagen - Inter Visual Studio