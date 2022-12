Drie bewakingscamera's opgehangen bij treinstation Schagen: "Dit is nu nodig"

Bij het treinstation van Schagen heeft de gemeente vandaag drie camera's opgehangen. Ze blijven minstens drie maanden hangen in de hoop is dat het daar veiliger wordt. "De incidenten bij het station zijn onacceptabel", zegt burgemeester Marjan van Kampen.

Burgemeester Marjan van Kampen doelt daarmee op een reeks incidenten van de afgelopen tijd bij het station van Schagen, waarbij mensen werden mishandeld, beroofd of dat er dingen werden vernield. Ook gaat het om andere vormen van overlast.

Zo werd in oktober een jongen van 20 door drie tieners geslagen en bedreigd na een ruzie, en werd begin deze maand vuurwerk afgestoken in een trein. De camera's moeten ervoor zorgen dat er beter toezicht is op het stationsgebied, waardoor het er tegelijk veiliger moet worden.

Nodig

"We moeten er alles aan doen om die incidenten van onder andere geweld, diefstal en vernieling te voorkomen", zegt Van Kampen. "Daar speelt de politie een rol in, maar ook de gemeente neemt hierin verantwoordelijkheid. Een van de zaken die wij kunnen organiseren is tijdelijk cameratoezicht. Op deze locatie was inzet hiervan in mijn optiek nu nodig."

De camera's zijn opgehangen aan beide kanten van de voetgangerstunnel en bij de fietsenstalling aan de noordkant van het station. De beelden die worden gemaakt, worden na vier weken verwijderd. Na drie maanden zal worden gekeken of de camera's hebben gewerkt en of ze er mogelijk langer moeten blijven hangen.

Succes

Bij station Krommenie-Assendelft hebben twee jaar geleden ook tijdelijk camera's gehangen, en ook om 'onacceptabele incidenten' tegen te gaan. Dat was toen zo'n succes, dat ze voor onbepaalde tijd mochten blijven hangen. En met de komende jaarwisseling worden in de gemeente Zaanstad op bepaalde plekken ook preventief camera's opgehangen.