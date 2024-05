Opgepakte demonstranten Schiphol weer vrij: 'Konden zich allemaal legitimeren'

De groep van 21 demonstranten van Extinction Rebellion had gisteren aan het begin van de middag de Schengen-lounge van KLM uitgekozen voor een spontaan protest. Om daar te komen, moesten ze de security passeren, wat alleen mogelijk is als je een boardingpass hebt. Die hadden ze, want de demonstranten hadden tickets gekocht, zo liet een woordvoerder van de actiegroep aan ANP weten.