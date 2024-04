Toekomst Telstar-verdediger Oude Kotte nog ongewis: "Correia wil dat ik blijf"

Oude Kotte is bezig aan zijn tweede seizoen bij Telstar en is één van de vaste waardes binnen het Noord-Hollandse team. "Wij spelen nu een goed half jaar na een slecht eerste halfjaar. Ik ben blij met de ontwikkeling van het team en misschien wil ik dat komend seizoen wel meemaken. Heel stiekem wel ik ook kijken waar mijn sportieve plafond ligt", vertelt Oude Kotte.

De verdediger laat weten dat hij in gesprek is met Telstar en dat het nog wel even kan duren voordat hij een definitieve keuze maakt.

