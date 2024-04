Doelpuntenmaker Oude Kotte beduusd na knotsgekke wedstrijd: "Heel onwerkelijk"

Bij een voorsprong van 2-1 voor Telstar dacht Koeman Jr. een vrije trap te mogen nemen. De doelman, die na afloop niet voor de camera wilde verschijnen, rolde de bal voor zich uit en zag tot zijn eigen afgrijzen de bal in het lege doel geschoten worden door Ben Scholte.

Achteruit lopen

Oude Kotte: "Het is heel onwerkelijk. Ik moet het nog terugzien of het een vrije trap was. Koeman zei zelf dat als hij hem oppakt, de scheidsrechter al had moeten fluiten voor een indirecte vrije trap", aldus Oude Kotte over het voorval. "Het staat dan alsnog, maar 2-2 en heb je nog een punt. Daarna lopen we achteruit, daar moeten we van leren."