Blunder en rode kaart worden Telstar fataal tegen FC Emmen

Telstar hield nog stand in de eerste helft, maar dat veranderde snel in de tweede. Uitgerekend Besuijen, die zorgde voor de rode kaart van Kruiver, maakte de aansluitingstreffer. Ben Scholte kopte de bal terug vanaf de achterlijn en Besuijen knalde raak: 2-1. Scholte kreeg even later de gelijkmaker in de schoot geworpen.

Ronald Koeman Jr, die terugkeerde van ziekte, gooide de bal in de voeten van Scholte en de aanvaller tikte simpel binnen (2-2). Het ging vervolgens van kwaad tot erger. Maikel Kieftenbeld kopte namelijk ook nog de 3-2 achter de doelman en maakte de avond voor Telstar nog zuurder. Invaller Zakaria Eddahchouri verraste bijna Oelschlägel, maar de Duitser zag het schot in het zijnet eindigen. De uitslag bleef daardoor hetzelfde.

De Velsenaren zijn volgende week vrijdag vrij, maar kunnen op Koningsdag niet aan de oranjebitter. Zij spelen op de zondag 28 april tegen FC Eindhoven in Eindhoven. De aftrap is 12.15 uur. Dat duel kun je live volgen in onze liveblog.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver, Apau, Koswal, Oude Kotte, Turfkruier (Guinari/90); Van de Loo (Bakker/63), Plat, Tahiri (Eddahchouri/63); El Kachati (Gravenberch/78), Seedorf (Kaandorp/63)