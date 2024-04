Amateur Devon Koswal tekent profcontract bij Telstar

De twintigjarige Devon Koswal kwam afgelopen zomer over van FC Dordrecht. Voor de Schapenkoppen maakte hij al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut, maar kende daar een vervelend einde.

"Het is niet leuk als je na bijna twee jaar voetballen in het eerste daarna wordt teruggezet", liet de Rotterdammer eerder deze maand weten voor de camera van NH Sport. In Velsen-Zuid kan Koswal wekelijk rekenen op een basisplek. "Je moet het vertrouwen van de trainer winnen. Hard werken en als je kans krijgt, dan moet je hem pakken."

