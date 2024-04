'Supporters voetbalclub Emmen' vernielen ramen IJmuidens café, veel politie bij Telstar-stadion

Een groep van ongeveer tien personen heeft vanavond de ramen bij een café aan de Trompstraat in IJmuiden ingeslagen. Volgens meerdere getuigen waren dit supporters van de voetbalclub Emmen en droegen sommigen van hen bivakmutsen.



Een woordvoerder van de politie bevestigt dat een aantal personen de ramen van een café in IJmuiden hebben vernield. Er is hierbij niemand aangehouden. "Op dit moment is het nog niet mogelijk duiding bij de verdachten te geven. Daar doen wij nu onderzoek naar."

Voetbalclub Telstar speelt vanavond een wedstrijd tegen de voetbalclub uit Emmen. Vanwege de vernielingen is er rondom het stadion in Velsen-Zuid extra politie op de been. De politiewoordvoerder benadrukt dat dit uit voorzorg is. Bij de vernielingen is niemand gewond geraakt.