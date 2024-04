'Kind van de club' Anthony Correia komende twee seizoenen trainer van Telstar

Correia haalde vorig jaar het hoogste trainersdiploma. In een eerste reactie zegt hij: "Ik ben hier begonnen als jeugdspeler toen ik veertien jaar oud was. Daarna heb ik vijftien seizoenen in het eerste elftal gespeeld. Na mijn actieve carrière als speler ben ik ook bij Telstar het trainersvak ingerold en dat dit nu resulteert in het hoofdtrainerschap van mijn Telstar voelt als het mooi afmaken van dit verhaal."

Tamerus en Roubos

De nieuwe hoofdtrainer heeft een verbintenis voor twee jaar getekend. Gertjan Tamerus en Rory Roubos worden zijn assistenten. Tamerus was al eerder werkzaam als assistent in Velsen-Zuid en blijft ook hoofdtrainer van tweede divisionist Koninklijke HFC. Roubos gaat tegelijkertijd aan de slag als hoofd jeugdopleidingen.

Correia stopt als hoofdtrainer van de zaterdagamateurs van Katwijk. Het is nog niet bekend wat Uli Landvreugd gaat doen.