Zandvoort kan weinig doen tegen bouw chalets op Sandevoerde, campinggasten blijven strijdbaar

De gemeente houdt het bij voorlichtingsavonden over ondermijning, samen met de politie. En houdt dus toezicht op de uitvoering van het project. Of het allemaal volgens de vergunningen verloopt, die overigens nog lang niet allemaal zijn verleend.

Strijdbaar

"Dat is leuk dat toezicht, maar dan is het voor ons al te laat. We zijn strijdbaar en gaan door. Wij allemaal hier op de camping. Mensen verliezen ook het vertrouwen in de overheid op deze manier. We hebben de raadsleden vanmorgen per mail geïnformeerd over de visie van Hendriks en onze visie daarop."

Omwonenden maken zich druk over de waarde van hun huizen en de invloed van de grondwaterstand op hun funderingen, als het chaletpark eenmaal een feit is. De gemeente heeft ook aan de eigenaar gevraagd of woningbouw niet een optie zou zijn op het terrein. Maar die heeft laten weten daar niet aan mee te willen werken.