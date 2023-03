Camping Sandevoerde haalt opgelucht adem: projectontwikkelaar moet bouw stilleggen

De vaste gasten van camping Sandevoerde in Zandvoort zijn opgelucht. Woensdagavond laat werd bekend dat de projectontwikkelaar die de authentieke familiecamping wil veranderen in een luxe bungalowpark de bouw moet stopzetten.

Op het moment dat Kennemer Park BV de camping eind 20021 kocht, begon een onzekere tijd voor de huidige bewoners, mensen die er vaak al veertig jaar staan. De nieuwe eigenaar liet projectontwikkelaar Dutchen Group een plan maken dat voorzag in de bouw van 250 chique vakantiewoningen. Op de camping zou geen plaats meer zijn voor de aloude kampeerders en hun stacaravans, die veel minder lucratief zijn voor de eigenaar.

"Alle campinggasten dolblij", zegt Geert Sijtzema, bestuurder van de campingvereniging. De projectontwikkelaar, die de werkzaamheden illegaal is begonnen, moet eerst een omgevingsvergunning hebben. Aangezien Sandevoerde vlak bij een Natura 2000-gebied ligt, kan dat een hachelijke onderneming worden.

De campinggasten, onder wie veel oudere Amsterdammers, lieten het er niet bij zitten en gingen de (gerechtelijke) strijd aan. Die lijken ze voorlopig te hebben gewonnen. Wethouder Martijn Hendriks van Zandvoort zegt dat na beraad tussen toezichthouders van de Omgevingsdienst en Duchten Group is besloten dat de projectontwikkelaar niet verder mag bouwen.

Spookbeeld

"Dutchen Group moet óf stoppen, óf een vergunning aanvragen", aldus Hendriks. Daardoor blijft het bij de funderingen voor twee modelwoningen die het bedrijf op het campingterrein heeft aangelegd.

Sijtzema: "Die funderingen waren echt een spookbeeld voor ons, het begin van het einde. Zondag waren we even met wat vaste gasten op de camping. Een aantal maakte een verslagen indruk. Gelukkig is de dreiging er nu af."

Stikstofmaatregelen

Een woordvoerder van de Omgevingsdienst IJmond, waar het gebied onder valt, bevestigt dat de camping vlak bij Natura 2000-gebied ligt. In hoeverre dát en de nieuwe stikstofmaatregelen van invloed zijn op het verlenen van een omgevingsvergunning, durft zij niet te zeggen.

Projectontwikkelaar Duchen Group wil niet reageren. Het bedrijf zegt tijdens de lopende procedure geen mededelingen te doen.