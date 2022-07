Polonaise op camping Sandevoerde na uitspraak rechter: "Opluchting is gigantisch"

De vaste gasten die al jaren een staanplaats met stacaravan hebben op camping Sandevoerde in Zandvoort zijn dolblij. Ze mogen voorlopig blijven op hun geliefde camping, de rechter heeft hen in het gelijk gesteld. "De opluchting is gigantisch", vertelt Geert Sijtzema. "We hebben vrijdagavond feestgevierd met z'n allen en in polonaise over de camping gelopen."

Maar ze lieten het er niet bij zitten. Ze stapten naar de geschillencommissie en de rechtbank om een bodemprocedure op te starten. En met succes: de geschillencommissie stelde de vaste recreanten in het gelijk, omdat de vergunningen voor de luxe vakantiewoningen nog niet rond zijn en daarmee de plannen dus ook nog niet concreet gemaakt zijn. Sijtzema is dolblij met dit bericht. "Dit is onherroepbaar!"

De vaste gasten knepen 'm flink afgelopen najaar toen de nieuwe eigenaren van het park de huurcontracten met hen hadden opgezegd. In de nieuwe plannen voor het park stonden 250 luxe vakantiewoningen ingetekend en was er geen plek meer voor hun stacaravans. En dat viel niet bepaald goed bij de recreanten.

"We hebben het vrijdag samen gevierd, het was ook emotioneel"

Hij vraagt zich af of de vergunningen voor de verbouwing van het park überhaupt wel rondkomen, omdat het in een Natura-2000 gebied ligt. "Met de vakantiewoningen moet ook een nieuwe infrastructuur worden aangelegd en dan kom je al gauw op 25 duizend vrachtwagens die op en neer gaan rijden. Met de stikstofproblematiek is het de vraag of ze de milieu- en omgevingsvergunning hiervoor ooit gaan krijgen."

Dankzij de uitspraak kunnen hij en de andere trouwe gasten voorlopig blijven. "In ieder geval nog tot en met de zomer van 2024. We hebben het vrijdag samen gevierd. Het was ook wel heel emotioneel, want sommige mensen staan al 40 jaar of langer hier op de camping." Wat de toekomst verder brengt, zal moeten blijken. Maar de groep is positief gestemd na de uitspraak.