Het wordt een spannende zomer voor camping Sandevoerde: "Hopen dat we mogen blijven"

De poort van camping Sandevoerde aan de rand van Zandvoort is weer geopend, de winterstop zit erop. De recreanten zijn blij dat ze hun caravans weer in mogen, maar dat zou wel eens voor de laatste keer kunnen zijn. De nieuwe eigenaren willen namelijk luxe vakantiewoningen op het terrein bouwen en hebben alle huurcontracten opgezegd. Tot grote onvrede van de recreanten, die het er niet bij laten zitten.

Het terrein van camping Sandevoerde en de naastgelegen grasvelden van voormalig voetbalclub The Zandvoort Boys (TZB) zijn namelijk een paar jaar geleden verkocht. De nieuwe eigenaren hebben grootse plannen. Ze hebben de huurcontracten van alle recreanten beëindigd en op het terrein moeten zo'n 250 luxe vakantiewoningen worden gebouwd. Vanaf maart 2023 moeten de huidige stacaravans allemaal weg zijn en die boodschap is, niet geheel onverwacht, slecht gevallen bij de recreanten .

De vogeltjes fluiten, in de verte zijn racegeluiden vanaf het circuit te horen. De slagboom van camping Sandevoerde staat, na de sluiting in oktober, nu weer open. "We hebben een witte lente", lacht Geert Sijtzema, die samen met zijn vrouw al jaren een caravan op het terrein heeft staan. Hij staat hier met dubbele gevoelens. "Ik ben blij dat ik hier weer naartoe kan, aan de andere kant voeren we ook een grote strijd met de eigenaren die de camping willen opdoeken."

Op camping Sandevoerde komen van oudsher veel Amsterdammers, vaak meerdere generaties. Ze verblijven er bijna dagelijks tussen april en oktober. "Je zit dichtbij de zee en het is hier heel gemoedelijk", vertelt Pieter Nicolaij. Hij komt hier nu zo'n 35 jaar, zijn vader staat even verderop met een caravan. Pieter snapt dat de nieuwe eigenaren het ietwat verloederde terrein willen opknappen, maar niet dat dat ten koste moet gaan van de huidige recreanten. "Ik vind dat er al meer dan genoeg luxe vakantieparken zijn in Zandvoort, dus waarom zou dit er dan ook één moeten worden?"

'Zandvoort wordt Saint-Tropez van Noord-Holland'

Geert Sijtzema zit in het bestuur van de camping en zet alles op alles om de bouw van de nieuwe luxe vakantiewoningen zolang mogelijk uit te stellen. "Zandvoort gaat het Saint-Tropez van Noord-Holland worden. Dat betekent dat de gewone burger straks eigenlijk niet meer in Zandvoort kan recreëren. Alle campings zijn weg, het zijn allemaal luxe vakantieparken geworden. De hele kust is in handen van grote investeerders en daar is Zandvoort ook mee bezig. Volgens mij moeten we willen dat iedere burger hier recht heeft op recreatie."

Dat ze 'moeten wijken voor de rijken', zoals ze het zelf noemen, doet ze verdriet. Daarnaast stellen de recreanten dat er ook nogal wat schort aan het huidige bouwplan van de nieuwe eigenaren. "We zitten hier in een Natura 2000-gebied, dan heb je vergunningen nodig om te bouwen. En die hebben ze niet", aldus Seitzema. Hij heeft de zaak aangekaart bij de RECRON, de brancheorganisatie van Nederlandse recreatiebedrijven. Een geschillencommissie buigt zich daar nu over de zaak. De nieuwe eigenaren zijn ondertussen een bodemprocedure bij de rechtbank gestart om hun plannen uit te kunnen voeren.