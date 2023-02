Zandvoort wil meer duidelijkheid over bouwplannen op camping Sandevoerde

Zandvoort wil meer details hebben over de bouwwerkzaamheden op de huidige camping Sandevoerde. Pas dan kan de gemeente een besluit nemen of er voor die werkzaamheden wel of geen vergunningen nodig zijn. Op het vakantiepark moeten de huidige campinggasten plaats maken voor de bouw van 250 chalets. De eigenaar en projectontwikkelaar zeggen dat zonder vergunningen te kunnen doen, de campinggasten denken daar heel anders over.

"We willen niet wijken voor de rijken." In die woorden is de kern van het protest van de recreanten te omschrijven. Ze staan vaak al jarenlang, van generatie op generatie, op de camping en willen dat graag zou houden de komende jaren. Ze zeggen dat de eigenaar ze had beloofd om te kunnen blijven, maar dat gebeurde alleen mondeling. Dat staat nergens zwart of wit op papier, met als gevolg dat de recreanten soms voor duizenden euro's investeerden in hun (nieuwe) caravans.

Contracten opgezegd

Groot was de schrik dan ook dat de contracten ineens werden opgezegd en er 250 chalets zouden worden gebouwd op hun plekken. Chalets, waarvan de recreanten de huur-of koopprijs niet kunnen betalen. Kortom, ze hebben het gevoel dat hun 'gezellige, Amsterdamse volkscamping' moet wijken voor 'the happy few'.

