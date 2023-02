Campinggasten verdrongen door de rijken: "Ze willen van Zandvoort St. Tropez maken"

De huurders van camping Sandevoerde in Zandvoort sloegen afgelopen week steil achterover van verbazing. Op de plek waar de nieuwe eigenaar van plan is luxe chalets te bouwen, zijn opeens twee funderingen gestort. Dit terwijl de rechtszaak nog loopt over de vraag of er wel mag worden gebouwd. De campinggasten die bij de gemeente Zandvoort geen gehoor krijgen, togen daarom gistermiddag naar het Provinciehuis om aandacht te vragen voor hun zaak.

Recreanten wonen statenvragen bij in Provinciehuis - NH Nieuws

De nieuwe eigenaar van de camping Kennemer Parc BV heeft het belang van de huidige huurders aan zijn laars gelapt en is zonder vergunning gestart met bouwen. Volgens de huurders heeft hij die vergunning nodig want het is een Natura-2000 gebied. De nieuwe eigenaar heeft daar andere ideeën over. Volgens hem mag hij doen met de grond wat hij wil. Camping Sandevoerde is volgens de huidige huurders één van de laatste campings aan de kust waar vooral Nederlanders in eigen land kunnen verblijven gedurende de periode van april tot en met september. Andere campings trekken veel buitenlandse gasten aan in de zomerperiode. Het overgrote deel van de huurders verblijft er al jaren en kan niet geloven dat de nieuwe eigenaar andere plannen met de camping heeft. Op dit moment zijn er ruim 250 vaste huurders die elk jaar hun stacaravan op een seizoensplaats zetten, maar Kenner Parc wil daar 250 luxe chalets voor in de plaats hebben. Dit kunnen de huidige huurders niet bekostigen, wat betekent dat zij plaats moeten maken voor 'de rijken' zoals de huidige recreanten het zelf noemen.

Discussie Deze heisa begon eind 2021. Toen vreesden de recreanten dat ze de zomer van 2022 niet meer op hun geliefde camping mochten staan. Ze stapten naar de geschillencommissie en de rechtbank en werden in het gelijk gesteld. De rechtbank stelde vast dat de nieuwe eigenaar nog geen vergunningen heeft om luxe chalets te bouwen en dat de huurcontracten van de huidige recreanten dus niet worden opgezegd zodat zij in de zomer van 2022 gewoon kunnen recreëren. Nu zijn ze een jaar verder, en is er volgens SP raadslid Heidi Bouhlel niets bekend over een vergunningaanvraag bij de gemeente. Er loopt op dit moment nog steeds een zaak over het bouwen van de luxe chalets. Daarnaast ligt er een pakket aan vragen bij de gemeente die nog niet beantwoord is, maar tot de grote schrik van de trouwe huurders zijn er wel ineens funderingen gebouwd voor twee luxe chalets. De nieuwe eigenaar geeft aan dat deze chalets niet bewoond zullen worden en dat ze enkel als verkoopmodel dienen. Dit leidde tot grote verontwaardiging bij het SP-raadslid en Marco Deen (PVV) van de gemeente Zandvoort. Vragen blijven onbeantwoord en zonder enige aankondiging aan het bestuur van de camping is er begonnen met bouwwerkzaamheden.