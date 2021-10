Contracten huurders Zandvoortse camping plots niet verlengd: "Wijken voor de rijken"

"Het is hier één grote familie", aldus Ans Roelofs. Als het winter is, kan ze niet wachten tot de zomer aanbreekt zodat ze weer naar haar stacaravan op Sandevoerde kan gaan. Dat doet ze al 46 jaar lang, samen met haar zoon Joey. "We wonen in de Jordaan, hebben geen tuin en dan is het een verademing om hier weer te komen", vertelt hij. Ook zíj hebben van de nieuwe eigenaar te horen gekregen dat hun contract niet meer wordt verlengd. En die boodschap is hard aangekomen.

Ans en Joey komen nu samen met de andere huurders in verzet tegen de plannen van de nieuwe eigenaar. Geert Sijtzema is één van de 'protestleiders'. "We moeten wijken voor de rijken, dat is mijn leus geworden. Het betekent dat de normale recreant hier weg moet en er worden bungalows gebouwd die voor 250.000 euro aan te schaffen zijn." Hij zegt in Zandvoort een tendens te zien waarbij het dorp langzaam verandert in een soort 'Saint Tropez aan de Noordzee'. En dat zou ten koste gaan van 'de gewone recreant'. Ans sluit zich daarbij aan. "Kamperen is voor ons soort mensen niet meer mogelijk."

Onderzoek naar vergunningen

De huurders zoeken nu met een advocaat uit of de nieuwe eigenaar niet te kort door de bocht gaat en zij daardoor misschien de dupe worden. Ze vermoeden namelijk dat er voor de bouw van de luxe lodges vergunningen nodig zijn, maar dat die niet zijn aangevraagd bij de gemeente of provincie. "De camping ligt in een Natura 2000-gebied en dat is beschermd gebied. Als je daar iets in de infrastructuur wil veranderen of wil bouwen, dan heb je daar vergunningen voor nodig. En zover wij weten zijn die er niet", aldus Geert Sijtzema.

