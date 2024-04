Einde veiligheidsmaatregelen in Zwanenburg na explosies: "Geen reden om te verlengen"

De aanleiding voor de explosies in zowel Zwanenburg als Nieuw-Vennep is een conflict in het criminele milieu. "Dit conflict is gericht op één persoon binnen een familie, waarvan onschuldige familieleden en derden de dupe zijn geworden." Die persoon zit vast in een buitenlandse cel, liet de politie eerder weten.

Vergisexplosies in Drenthe en Groningen

Vorige week werd bekend dat de politie ook drie explosies in Drenthe en Friesland aan dit conflict linkt. Bij de twee explosies in het Drentse Schoonoord (in de nachten van 12 op 13 maart en 13 op 14 maart) raakte een woning onherstelbaar beschadigd. Dat huis is inmiddels gesloopt. Bij een explosie bij een woning in het Friese Easterein in de nacht van 10 op 11 april raakte iemand lichtgewond.

Groot verschil met de explosies in Zwanenburg en Nieuw-Vennep is dat de bewoners van de woningen in Drenthe en Friesland geen relatie lijken te hebben tot de persoon tegen wie het conflict gericht is. De politie gaat er daarom van uit dat het mogelijk om vergisaanslagen gaat.

Bekijk hieronder een tijdlijn waarin NH de ontwikkelingen overzichtelijk op een rij heeft gezet.