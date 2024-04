Politie linkt 'mogelijke vergisaanslagen' Drenthe en Friesland aan explosiegolf H'meer

Groot verschil met de bestookte woningen in Haarlemmermeer is dat de bewoners van de bestookte woningen in het Drentse Schoonoord en het Friese Easterein de man uit Zwanenburg niet lijken te kennen. De politie vermoedt daarom dat het gaat om vergisaanslagen.

"Het lijkt er sterk op dat de verdachten of opdrachtgevers van de explosies in Schoonoord en Easterein in de veronderstelling zijn dat ook déze bewoners tot de genoemde familie behoren, wat niet het geval is", aldus de politie in een gisteren gepubliceerd persbericht.

Opvallend is dat de gevolgen van de explosies in Drenthe en Friesland groter zijn dan de gevolgen van de explosies in Haarlemmermeer. Zo raakte de bestookte woning in Schoonoord door de explosies onherstelbaar beschadigd, en viel er bij de explosie in Easterein iemand gewond.

Schoonoord

De eerste van de drie explosies in het noorden van het land was in het Drentse Schoonoord, gemeente Coevorden. In de nacht van 12 op 13 maart schrikken dorpsbewoners wakker van een enorme knal, meldde RTV Drenthe.

Het blijkt te gaan om een explosie bij een woning waar een ouder echtpaar woont, dat die betreffende nacht niet thuis was. Er vallen geen gewonden, maar de schade is groot.

De nacht erop is het opnieuw raak: bij hetzelfde huis in het Drentse dorp gaat wéér een explosief af, die nog veel meer schade aanricht dan de eerste. "Het is wonderbaarlijk dat er geen doden zijn gevallen", zegt een dorpsbewoner die dag tegen de regionale omroep.

