Ravage na explosie bij woning Nieuw-Vennep

"Zeer geschrokken en ontdaan van de melding van een explosie in een woonhuis in de Marketentster in Nieuw Vennep", zei burgemeester Marianne Schuurmans vannacht om 3.22 uur op X. "Gelukkig geen gewonden, maar het is vreselijk voor de bewoners en hun naaste buren, slachtoffers van deze laffe daad."

Serie explosies

Haarlemmermeer wordt al langer geteisterd door explosies bij woonhuizen. Dit zorgde voor een gevoel van onveiligheid. De burgemeester stelde twee weken geleden in Zwanenburg een veiligheidsrisicogebied in. Dat betekent dat er in dat gebied camera's hangen en preventief gefouilleerd mag worden door de politie.

Voor de twee explosies aan de Amestelle werden in totaal vijf minderjarige verdachten aangehouden. De politie vermoedt dat dit vijftal was ingehuurd om de aanslagen te plegen. De week daarvoor was het al raak aan de Marialaan in Zwanenburg. De politie onderzoekt nog of de vijf verdachten ook aan deze eerste explosie zijn te linken.

De politie doet nog onderzoek naar de explosie aan Marketentster. Ook wordt daarbij gekeken of er een link is met de eerdere explosies in Haarlemmermeer, vertelt de woordvoerder van de politie.