Vijf minderjarigen aangehouden voor drietal explosies in Zwanenburg

Volgens omwonenden zou het in alle drie de gevallen gaan om huizen waarin leden van dezelfde familie wonen. Onveiliger zijn de buren zich er daardoor niet gaan voelen, vertelt een vrouw die precies tussen de twee huizen aan de Amestelle woont. "Van die eerste knal op zaterdag ben ik niet eens wakker geworden. En wat doe je er tegen, het is allemaal maar normaal geworden. Ik gedraag me netjes, meer kan je niet doen."

In het persbericht bevestigt de politie dat er een familieband bestaat tussen de explosies. "De recherche houdt er rekening mee dat de aanleiding ligt bij een conflict in de criminele sfeer gericht op één persoon binnen een familie, waarvan nu onschuldige mensen/familieleden de dupe zijn geworden."