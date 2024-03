Tweede explosie binnen een dag in Zwanenburgse straat

Het explosief ging vannacht rond 02.15 uur af. Op foto's is te zien dat de woning flink beschadigd is geraakt. Een raam op de bovenste verdieping is gesneuveld. Het is onduidelijk of de bewoners thuis waren. De politie doet op dit moment onderzoek naar het voorval en komt later deze ochtend met meer nieuws.

24 uur eerder was het ook al raak bij een andere woning in de straat. Toen schrokken de bewoners wakker van een harde knal. Zij raakten niet gewond, maar het explosief veroorzaakte ook daar veel schade aan de woning. Naar aanleiding van dit incident vroeg de politie de buurt om camerabeelden te delen.

Vorige week ook explosie

Een week geleden ontplofte in de nacht van vrijdag op zaterdag ook een explosief bij een Zwanenburgse woning. Die woning ligt aan de Marialaan, een paar straten verder dan de Amestelle. Of er een verband is, kan de politie nog niet zeggen.