17-jarige aangehouden voor explosie bij woning in Nieuw-Vennep, link met andere explosies

Een 17-jarige jongen uit Spijkenisse is vandaag aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie aan de Marketentster in Nieuw-Vennep. De politie houdt er rekening mee dat deze explosie verband houdt met andere explosies in Nieuw-Vennep en Zwanenburg de afgelopen maanden en dat een conflict in de criminele sfeer hiervan de aanleiding zou zijn.