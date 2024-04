Vorige maand al 'verdachte situatie' in Vennepse straat waar explosief ontplofte

"We hoorden eerst glas rinkelen, toen die knal en toen een auto hard wegrijden", omschrijft de buurvrouw die nog wakker was. Waarom dit huis doelwit was, weten de buren niet. De man die er woont en zijn zoon laten aan NH weten erg aangeslagen te zijn.

Een buurman die een paar huizen verder woont is boos dat de politie omwonenden niet direct meer vertelt over wat er speelt. "Wij zijn heel erg geschrokken en bij veel buren liggen gewoon kinderen in huis te slapen." Ook bij de directe buren van het getroffen huis lagen kinderen te slapen. Beide huizen hebben grote schade. De herstelwerkzaamheden aan het dak zijn vanmiddag al begonnen.

Serie explosies

Haarlemmermeer wordt al langer geteisterd door explosies bij woonhuizen. De burgemeester stelde twee weken geleden in Zwanenburg een veiligheidsrisicogebied in. Dat betekent dat er in dat gebied camera's hangen en preventief gefouilleerd mag worden door de politie.

De politie doet nog onderzoek naar de explosie aan Marketentster. Volgens een woordvoerder wordt een link met de explosies in Zwanenburg ook onderzocht.