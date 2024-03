Maatregelen tegen Zwanenburgse explosies: hier kan je vanaf nu worden gefouilleerd

Het is een feit: vanaf gisteren kan je in een deel van Zwanenburg preventief gefouilleerd worden door de politie, ook als er niet meteen een reden is tot verdenking. Dat heeft alles te maken met de explosies die het dorp de afgelopen twee weken teisterden. Naast het fouilleren heeft de burgemeester van Haarlemmermeer ook camera's laten plaatsen.