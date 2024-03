Burgemeester is explosiegolf Zwanenburg beu en stelt veiligheidsrisicogebied in

Het gonst sinds de eerste explosie aan de Marialaan, op 16 maart, van de geruchten in het dorp, waaronder de mogelijke familielink tussen de verschillende slachtoffers. Daarop gebaseerd vraagt een van de aanwezigen zich af of 'de politie niet veel eerder actie had kunnen ondernemen, aangezien zelfs wij burgers op zondag al wisten dat huis nummer twee in de straat aan de beurt zou zijn.'

De politie liet daarop weten dat de mogelijke familielink ook toen al onderzocht werd, maar dat er op dat moment geen reden was om aan te nemen dat het twee nachten op rij raak zou zijn aan de Amestelle: "Ook nu hebben we geen aanwijzingen dat er op korte termijn een nieuwe explosie in het dorp zal plaatsvinden. Ik beloof u dat als we denken dat er wat gaat gebeuren, we dat juist niet laten gebeuren."

De politie onderzoekt in de tussentijd of de vijf verdachten van afgelopen weekend ook aan de eerste explosie op 16 maart zijn te linken. Later vandaag worden ze voorgeleid in de rechtbank om te horen of ze langer vast blijven zitten.