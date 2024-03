Zwanenburgers geplaagd door explosies, 'komt niet als verrassing'

Over het hoe en waarom gaan de nodige geruchten in de buurt, vertellen ze: "Ze zijn familie van elkaar, de mensen van die twee huizen. Maar het fijne weten wij er ook niet van. We hopen gewoon dat het hier bij blijft." Of het huis waar op 16 maart al een explosief afging ook deel uitmaakt van dezelfde familie knikken ze bevestigend.

Inmiddels heeft de politie in een persbericht bevestigd dat er waarschijnlijk een connectie is tussen de explosies: "De recherche houdt er rekening mee dat de aanleiding ligt bij een conflict in de criminele sfeer gericht op één persoon binnen een familie, waarvan nu onschuldige mensen/familieleden de dupe zijn geworden."

De familie waar het over zou gaan heeft ook nog een bedrijvenpand in het dorp. De angst bestaat dat het nu ook daar binnenkort misgaat, vertelt een anonieme buurtbewoonster: "Het is nu wachten op een explosie bij een bedrijf van hun."