Hooggespannen verwachtingen bij crisisberaad Ajax: dit staat er vanavond op het spel

Eén ding is duidelijk, de bestuursraad is ontevreden over de manier waarop Kroes aan de kant is gezet. Ook de manier waarop de RvC het onderzoek naar de mogelijke belangenverstrengeling van voormalig technisch directeur Sven Mislintat heeft laten uitvoeren, staat ter discussie. Dat onderzoek is nooit openbaar gemaakt; zelfs de bestuursraad heeft het niet kunnen lezen.

De agenda

Aan het verhaal van de machtsstrijd bij Ajax kan tijdens de vergadering van vanavond een nieuw hoofdstuk toegevoegd worden. Alle hoofdpersonen zullen op De Toekomst ten tonele verschijnen: van Michael van Praag tot Alex Kroes.

Als eerste komt Michael van Praag aan het woord. Naar verwachting blijft hij bij zijn standpunt en zal hij vooral uitleggen waarom hij vindt dat er voor Kroes geen weg meer terug is, maar in theorie kan hij ook op zijn besluit terugkomen.

Daarna zal Ernst Boekhorst als voorzitter van de bestuursraad hoogstwaarschijnlijk vertellen waarom hij wil dat de RvC het besluit terugdraait. Als laatste zijn de aanwezige leden van Ajax aan het woord. Eén van die aanwezigen is niemand minder dan Alex Kroes zelf.

Kroes heeft zelf één keer gereageerd op zijn schorsing, maar houdt zich nu al ruim drie weken stil. Als hij achter de microfoon gaat staan, is het dus de eerste keer in lange tijd dat hij zich over de situatie uitspreekt.

De scenario's

Als de RvC en de bestuursraad er niet samen uitkomen (en die kans is groot) dan is het de vraag wat de bestuursraad gaat doen. Eén de scenario's is dat de bestuursraad formeel het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzegt: iets wat binnen Ajax de 'nucleaire optie' is gaan heten.

Want met het opblazen van die bestuurstak komt de toekomst van de club voor een deel in handen van de ondernemingskamer (onderdeel van de Amsterdamse rechtbank), die in dat scenario de nieuwe leden van de RvC moet benoemen.

Blijft de RvC zitten zonder dat er toegegeven wordt aan de eisen van de bestuursraad, dan lijkt het einde van Kroes in zicht. Op 21 mei, tijdens de algemene aanhoudersvergadering, kan het ontslag worden bekrachtigd.