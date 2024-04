Veel spandoeken in Arena: steun voor Kroes, niet voor Van Praag

Bij de naam van Kroes was een spierbal getekend. De spandoeken over Van Praag hadden veelal de tekst 'Van Praag OUT!' Ook zongen supporters van de harde kern: "Van Praag, neem je rotzooi mee" en 'Alex Kroes, Alex Kroes, Alex Alex Kroes'.

Gisteren liet de Bestuursraad van Ajax, die ongeveer driekwart van de aandelen bezit, weten dat zij Kroes ook terug wil. Ook de AFCA Supportersclub pleitte gisteren voor een terugkeer van de geschorste directeur. Voorlopig is daar nog geen sprake van, wel lieten vanmorgen drie leden van de raad van commissarissen weten dat zij terugtreden.

De raad van commissarissen liet op 2 april weten Kroes te willen ontslaan, omdat hij een week voor zijn aanstelling meer aandelen van Ajax kocht. Dat is volgens Ajax handelen met voorkennis en daarmee strafbaar.