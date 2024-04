Ajax verspeelt met tien man twee punten in strijd om vijfde plek

Ajax-trainer John van 't Schip had zijn basiselftal in vergelijking met de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Twente (2-1) op één plaats aangepast. Benjamin Tahirovic kreeg op het middenveld de voorkeur boven Branco van den Boomen. Jordan Henderson hervatte deze week na een rugblessure de groepstraining, maar hij zat nog niet bij de selectie. Ook Steven Berghuis en Kristian Hlynsson ontbraken nog.

Rensch opent score

Excelsior-speler Julian Baas kreeg na ruim een kwartier spelen de eerste kans van de wedstrijd, maar hij stuitte op doelman Gerónimo Rulli. Ajax had in de 27e minuut wel succes. Op aangeven van Kenneth Taylor schoot verdediger Devyne Rensch de bal met links hoog in het doel: 1-0.

Bergwijn bracht Ajax bij het meeverdedigen in de problemen. De aanvaller pakte Benita vast in het zestienmetergebied. Bergwijn kreeg, na ingrijpen van de videoscheidsrechter, een rode kaart en Baas benutte de penalty: 1-1. Kort voor rust raakte Ajax ook Brian Brobbey kwijt, met een blessure. Akpom verving hem.

Met een mannetje meer scoorde Excelsior in de tweede helft al snel. Na een hoge voorzet vanaf rechts troefde Lazaros Lamprou in de 53e minuut Rensch in de lucht af: 1-2. Taylor raakte voor Ajax de lat. Na een goede actie van Rensch viel de 2-2, via Akpom, alsnog.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan (Sosa/81), Hato; Tahirovic (Gaaei/68), Mannsverk (Van de Boomen/80), Taylor; Godts (Rijkhoff/80), Brobbey (Akpom/44), Bergwijn