Bij Ajax verguisde Sven Mislintat aan de slag bij Borussia Dortmund

Mislintat werd in september vorig jaar na vier maanden ontslagen bij Ajax. Aanleiding waren de slechte resultaten en het mislukte aankoopbeleid. Mislintat kocht voor meer dan 110 miljoen euro aan spelers die onder leiding van toenmalig trainer Maurice Steijn niet presteerden. Ook werd Mislintat een gebrekkige communicatie verweten. Niet lang na zijn ontslag vertrok ook Steijn, waarna John van 't Schip als interim-trainer Ajax van de laatste plaats in de eredivisie terug naar de subtop leidde.

Mislintat raakte ook in opspraak over mogelijke belangenverstrengeling bij de transfers die hij bij Ajax had gedaan. In een onafhankelijk onderzoek vond KPMG Forensic daarvoor echter geen aanwijzingen. Mislintat was in het verleden ook al meerdere jaren werkzaam voor Dortmund.