Ajax ontslaat technisch directeur Sven Mislintat

Ajax heeft Sven Mislintat per direct ontslagen. 'Het gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie' is de reden voor het besluit, laten de Amsterdammers weten. De Duitser lag de afgelopen week al onder een vergrootglas door zijn rol bij de transfer van Borna Sosa.

De komst van Sosa van VfB Stuttgart naar Ajax verliep via een makelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf, waarvan Mislintat voor 35 procent eigenaar is. Dat meldde hij echter niet bij de Amsterdammers. Ajax besloot daarom om eerst deze transfer tegen het licht te houden, maar inmiddels loopt een onderzoek naar al zijn aankopen.

Volgens Ajax staat het ontslaan van de Duitser los van dat onderzoek. "Diverse pogingen om het bredere draagvlak te herstellen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en dat leidt tot onrust in en rond de club, ook door de teleurstellende prestaties. Sven heeft zich de afgelopen maanden enorm ingezet voor Ajax, daarvoor zijn we hem dankbaar. Het is nu in het belang van de club om zo snel mogelijk met vereende krachten de sportieve weg weer omhoog te vinden", laat tijdelijk algemeen directeur Jan van Halst weten.

In zijn periode als technisch directeur haalde Mislintat voor 115 miljoen euro 12 nieuwe spelers. Ajax staat echter op de 14e plaats en de onvrede over zijn functioneren zwengelde de afgelopen weken steeds meer aan.

Gestaakte Klassieker

Het ontslag van Mislintat volgt een paar uur na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord. Ajax stond in de eerste helft al met 0-3 achter. De wedstrijd werd definitief gestaakt, nadat voor de tweede keer vuurwerk op het veld belandde.

In de eerste helft, na de 0-2 ging het voor de eerste keer mis, toen er een bekertje op het veld belandde. De spelers bleven op het veld, terwijl ondertussen de dader werd aangehouden. Daardoor kon er na een minuut of acht verder worden gespeeld. Het ging enkele minuten later opnieuw mis. Ditmaal werd er vuurwerk op het veld gegooid en gingen de spelers naar de kleedkamer. Na deze onderbreking ging de wedstrijd door, maar de sfeer was verre van ideaal.

Tekst gaat verder onder de foto.