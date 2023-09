Directie Ajax reageert op Klassieker en rellen: "Dit is niet het gedrag dat bij Ajax hoort"

De directie en Raad van Commissarissen neemt afstand van het wangedrag dat vanavond leidde tot rellen en ongeregeldheden rondom de Arena: "Teleurstelling over de slechte seizoensstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen. Wij verontschuldigen ons tegenover iedereen die zich onveilig heeft gevoeld of hier op een andere manier last van heeft gehad."

Grimmige sfeer

De Klassieker tegen Feyenoord verliep allesbehalve gesmeerd. Nadat Ajax op 0-3 achterstand stond gooiden supporters vanuit de F-Side voor de tweede keer vuurwerk op het veld. De wedstrijd werd definitief beëindigd. Wat volgde was een grimmige sfeer rondom de Arena, waarbij een groepje zelfs de Arena binnendrong.